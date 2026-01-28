Streamer en Perú enfrenta investigación por comentarios racistas hacia Pol Deportes

Un reciente incidente en el mundo digital peruano ha generado una amplia reacción tras las expresiones racistas emitidas por un creador de contenido en contra de Pol Deportes, un joven narrador de 15 años que se ha ganado la atención del público por sus transmisiones deportivas. La controversia surgió durante una transmisión en vivo en el canal Zodeka, donde el streamer Diego André Rodríguez, realizó comentarios que fueron ampliamente considerados discriminatorios por su origen y etnia.

Ministerio de Cultura exige respeto y acción legal

Frente a esta situación, el Ministerio de Cultura emitió un pronunciamiento oficial en el que “condena de manera firme y categórica cualquier frase, acto o manifestación que atente contra la dignidad de las personas por razón de su origen, etnia o nacionalidad”. Además, la institución reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural que caracteriza al país.

El pronunciamiento también señaló que, ante los hechos ocurridos, “la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos los presuntos actos de discriminación racial, a fin de que se inicien las investigaciones preliminares correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Penal”. Esta acción busca garantizar que la justicia peruana evalúe las responsabilidades legales del creador de contenido.

Finalmente, el comunicado invitó a la población y a los generadores de contenido a un uso consciente de las plataformas digitales: “Se exhorta a la ciudadanía, a los creadores de contenido y a los medios de comunicación digital a ejercer un uso responsable del lenguaje y de las plataformas de difusión, evitando expresiones que promuevan o normalicen la discriminación”. El Ministerio subrayó que la convivencia democrática se construye sobre el respeto y la igualdad, recordando que la diversidad cultural es un valor central de la sociedad peruana.