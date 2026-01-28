Metropolitano: ATU suspende a chofer que usó celular mientras conducía

La entidad calificó la conducta como una falta muy grave tras difundirse un video donde se observa al conductor manipulando su teléfono y usando audífonos en plena Vía Expresa.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó la suspensión inmediata de un conductor del Metropolitano luego de que fuera grabado utilizando su teléfono celular mientras manejaba una unidad por la Vía Expresa, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros.

La decisión se tomó tras la difusión de un video en redes sociales, en el que se observa al chofer enviando mensajes desde su celular y usando audífonos durante la conducción. Para la ATU, este comportamiento constituye una falta muy grave al vulnerar las normas de seguridad vial establecidas para el transporte público.

Mediante un comunicado, la entidad precisó que, luego de verificar la autenticidad de las imágenes, se activaron los protocolos correspondientes en coordinación con la empresa concesionaria del servicio. No obstante, no se reveló la identidad del conductor ni la fecha exacta en que ocurrieron los hechos.

TOLERANCIA CERO

Finalmente, la ATU reiteró su política de tolerancia cero frente a acciones que comprometan la integridad y seguridad de los usuarios y exhortó a todos los operadores y conductores del sistema de transporte público a cumplir estrictamente las disposiciones vigentes para garantizar un servicio seguro para la ciudadanía.