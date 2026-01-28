Bajo fuerte resguardo policial: así será traslado de alias “El Monstruo” a Perú

El traslado de Erick Moreno Hernández desde Paraguay está programado para este miércoles 28 de enero y contará con el resguardo de un centenar de efectivos policiales.

La Policía Nacional del Perú ejecuta los últimos detalles para el traslado de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, desde Paraguay hacia territorio peruano, donde afrontará a la justicia tras casi cuatro años prófugo. Se trata de un operativo de alta complejidad que involucra a una comitiva especial encargada de garantizar que el retorno del cabecilla criminal se realice sin contratiempos.

El traslado está programado para la mañana de este 28 de enero y contará con un fuerte dispositivo de seguridad. A su llegada al Perú, más de cien efectivos policiales se encargarán de la custodia de Moreno Hernández, considerado la mente detrás de múltiples crímenes atribuidos a la organización “Los Injertos del Cono Norte”, entre ellos homicidios, secuestros, extorsiones y atentados con explosivos.

El vuelo de retorno se realizará en una aeronave Antonov y tendría hasta dos escalas técnicas: una en Cochabamba, Bolivia, y otra en Arequipa para reabastecimiento de combustible, antes de arribar a Lima. El tiempo estimado de vuelo es de aproximadamente siete horas. El operativo fue autorizado mediante una resolución ministerial que dispuso el viaje de una delegación integrada por un general, coroneles y comandantes.

¿A QUÉ PENAL IRÁ?

Las autoridades policiales han señalado que el penal donde será recluido aún no ha sido revelado por razones de seguridad, aunque la decisión ya habría sido tomada por un consejo técnico del Ministerio de Justicia. Moreno Hernández deja Paraguay cuatro meses después de su captura y deberá responder en el Perú por los graves delitos cometidos por su organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”.