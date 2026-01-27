Elecciones 2026: Proponen permitir mensajes religiosos en campañas electorales

La congresista Norma Yarrow, integrante de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca autorizar el uso de mensajes y referencias religiosas en las campañas electorales. La iniciativa propone modificar la Ley Orgánica de Elecciones, eliminando una prohibición que actualmente impide invocar temas religiosos en la propaganda política en el país.

El proyecto plantea cambiar el artículo 188 de la Ley N.° 26859, que hoy prohíbe de manera expresa el uso de temas religiosos de cualquier credo durante los procesos electorales. Esta norma ha servido como base para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalice y sancione a partidos o candidatos que incluyan mensajes religiosos en sus actividades de campaña.

En la ley vigente se señala que no está permitido invocar temas religiosos en la propaganda política, además de prohibir el uso de banderas, divisas u otros distintivos desde un día antes hasta un día después de las elecciones. Con el cambio propuesto, se eliminaría la restricción sobre los mensajes religiosos, manteniéndose solo la prohibición relacionada con símbolos y distintivos en los días cercanos a la votación.

¡QUÉ CAMBIARÍA SI SE APRUEBA EL PROYECTO?

De aprobarse la iniciativa, el nuevo texto del artículo 188 dejaría como única restricción que los electores no utilicen banderas, divisas u otros distintivos desde el día previo a la votación hasta un día después del proceso electoral. De aprobarse la iniciativa, los candidatos y organizaciones políticas podrían incorporar mensajes, símbolos o referencias religiosas en sus campañas, algo que actualmente constituye una infracción electoral.