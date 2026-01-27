Dólar cae por debajo de S/3,35 y alcanza su nivel más bajo en seis años en Perú

El precio del dólar en Perú volvió a sorprender este martes 27 de enero, al cerrar por debajo de los S/3,35, un nivel que no se registraba desde hace seis años, de acuerdo con la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Según el BCRP, el tipo de cambio cerró en S/3,3470, confirmando la continuidad del retroceso del dólar frente al sol peruano, una de las monedas más sólidas de la región. En el mercado paralelo, la cotización de hoy se ubicó en S/3,335 para la compra y S/3,355 para la venta.

La caída del dólar no es un hecho aislado. Durante el 2025, la divisa estadounidense experimentó una fuerte depreciación en el país, influida por factores como el desempeño macroeconómico local y el contexto financiero internacional. Sin embargo, analistas advierten que la proyección del tipo de cambio para el 2026 aún es incierta, debido a las presiones globales y al escenario electoral que se avecina.

COTIZACIÓN DEL DÓLAR SEGÚN SUNAT

De acuerdo con el portal de la Sunat, utilizado como referencia para operaciones tributarias, el precio del dólar hoy se fijó en S/3,346 para la compra y S/3,356 para la venta, valores que se actualizan diariamente según la información oficial del BCRP y el comportamiento del mercado cambiario.

Pese a la crisis política que atraviesa el Perú, el país mantiene una de las economías más estables de Latinoamérica. Mientras otras monedas de la región han mostrado fuertes fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido, consolidándose como un factor clave en la reciente caída del dólar y en la confianza del mercado financiero local.