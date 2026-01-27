Senamhi: Carabayllo, SJL, Santa Anita y La Molina tendrán temperaturas superiores a los 30 grados

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que hasta el miércoles 28 de enero se registrará un considerable aumento de las temperaturas en diversos distritos de la capital, donde se podrían alcanzar entre 31 y 32 grados °C.

“En lo que respecta a las temperaturas máximas, esperamos que los distritos de la zona norte y Lima este vayan a oscilar en valores próximos a los 32 grados. En tanto, para la región oeste, centro y sur, los rangos serían entre 27 y 30 grados”, dijo Janet Huamán, representante del Senamhi, a Canal N.

COBERTURA NUBOSA

Señaló también que distritos como Carabayllo, San Juan de Lurigancho (SJL), Santa Anita y La Molina tendrán temperaturas cercanas a los 32 °C, mientras que las zonas próximas al mar y los distritos entre Lima centro y Lima sur registrarían temperaturas dentro del rango de 27 a 30 grados.

Finalmente, la profesional explicó que la escasa cobertura nubosa sobre Lima favorecerá el incremento de las temperaturas, especialmente en horas cercanas al mediodía y durante la tarde. Esta condición también propiciará el aumento de los niveles de radiación ultravioleta, informa RPP.