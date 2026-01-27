Delia Espinoza: amplían indagación contra exfiscal de la Nación por presunto uso ilegal de autos oficiales

El Ministerio Público amplió por 60 días las indagaciones para conocer si la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, cometió el delito de peculado al presuntamente seguir utilizando autos oficiales, pese a que el 19 de setiembre de 2025 ya había sido suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El caso se inició tras la denunciado realizada por Luis Miguel Caya, candidato a la Cámara de Diputados por el Partido Aprista, luego de observar que la exfuncionaria, Espinoza Venezuela, supuestamente continuaba utilizando automóviles del Ministerio Público pese a estar suspendida de su cargo.

CONTROL DE VEHÍCULOS

El reglamento señala claramente que dichas automóviles son bienes destinados únicamente a la función pública y no son un beneficio personal, por lo que su uso cuando ha sido suspendida del puesto de fiscal de la Nación configuraría delito de peculado, sancionado hasta con cuatro años de prisión.

Trascendió que las próximas diligencias son solicitar documentación sobre la asignación y control de las unidades, tomar declaraciones a los conductores de los usaron, etc. Hasta el momento Delia Espinoza no ha ofrecido una explicación formal sobre el presunto uso de estos vehículos durante su suspensión.