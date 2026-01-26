Comas: asesinan a balazos a menor de 16 años que trabajaba como mototaxista en exteriores de mercado

Dos sujetos asesinaron a balazos a un menor de 16 años que se desempeñaba como conductor de mototaxi en las inmediaciones de un mercado de la tercera zona de Collique, en el distrito de Comas.

De acuerdo con RPP Noticias, el ataque se produjo cuando el adolescente se disponía a iniciar su servicio. Todo el hecho fue presenciado por una pasajera que esperaba en el paradero para realizar un viaje.

Los atacantes interceptaron al joven llegando en otro vehículo, descendieron y efectuaron al menos seis disparos antes de darse a la fuga. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Sergio Bernales de Collique, donde se confirmó su muerte a causa de la gravedad de las heridas.

Peritajes y pesquisas policiales

Agentes de la Policía Nacional y especialistas en criminalística se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias del caso. Las autoridades investigan el móvil del asesinato y buscar identificar a los responsables del crimen.