ATENCIÓN: cuatro claves para lograr que tu CV destaque en un proceso de selección

En un mercado laboral peruano cada vez más competitivo, el currículum vitae (CV) es la principal carta de presentación de los postulantes. Especialistas en gestión de talento coinciden en que un CV claro, bien estructurado y alineado al perfil que buscan las empresas incrementa las posibilidades de avanzar en un proceso de selección.

Considerando que los reclutadores dedican solo unos segundos a una primera revisión, comunicar la información de forma estratégica resulta clave para captar su atención. En ese contexto, Holcim Perú comparte cuatro recomendaciones para lograr que un CV destaque:

1. Adaptar el CV a cada convocatoria. Evitar los currículums genéricos es fundamental. Ajustar la información a los requisitos del puesto, priorizar la experiencia relevante y utilizar palabras clave asociadas al perfil buscado permite una evaluación más precisa y alineada a lo que la empresa necesita.

2. Priorizar la claridad y el orden. Un CV bien estructurado, con secciones definidas y un lenguaje directo, facilita la lectura y comprensión del perfil. Evitar textos extensos y redundantes contribuye a una evaluación más ágil y objetiva.

3. Destacar logros y resultados. Más allá de enumerar funciones, es importante evidenciar resultados concretos y aprendizajes clave. Esto permite dimensionar el impacto del trabajo realizado y el valor que la persona puede aportar a la organización.

4. Entender el proceso de selección como una decisión compartida. El proceso de selección no solo evalúa al candidato, también permite que la persona evalúe a la organización. Postular a empresas cuya cultura y propósito hacen sentido a nivel personal y profesional contribuye a relaciones laborales más sólidas, comprometidas y sostenibles en el tiempo.

“Un CV no solo resume experiencia, también comunica cómo una persona piensa, prioriza y se proyecta profesionalmente. En Holcim buscamos talento que tenga claridad sobre su aporte, que se prepare y que entienda que el crecimiento profesional va de la mano con el propósito y la cultura de la organización”, señala Zaida García, Directora de Personas de Holcim Perú.