INEI: tránsito de vehículos a nivel nacional creció 5,2% por festividades y otras actividades comerciales

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, en noviembre de 2025, la circulación de vehículos por las garitas de peaje a nivel nacional se incrementó en 5,2% con relación al mismo mes de 2024, y en los últimos doce meses (diciembre 2024-noviembre 2025) aumentó en 3,9%.

Según el Informe Técnico Flujo Vehicular por Unidades de Peaje elaborado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), el comportamiento mensual se sustenta en el mayor movimiento de vehículos ligeros (5,8%) y pesados (4,3%).

Desplazamiento de unidades ligeras subió en 5,8%

En noviembre de 2025, el flujo de unidades ligeras por las garitas de peaje del país creció en 5,8% respecto al mismo mes del año 2024.

Este resultado se vio influenciado, principalmente, por la festividad del Día de Todos los Santos, que propició la visita de un gran número de personas a los cementerios en todo el país; el desarrollo de diversos eventos que tuvieron gran concurrencia como los conciertos de artistas internacionales en la capital; la realización de ferias gastronómicas en diversas regiones, destacando Perú Mucho Gusto, con la participación de visitantes nacionales y extranjeros, promoviendo el sector alojamiento y restaurantes.

Asimismo, se incentivaron las actividades concernientes al comercio minorista, debido a la alta venta de combustibles y lubricantes para vehículos automotores en puntos de abastecimiento y autoservicios, además de la venta reportada en supermercados y minimarkets, ante la alta demanda de alimentos y bebidas.

Las garitas de peaje que registraron mayor circulación de vehículos ligeros fueron: al norte, en Piura (Paita 31,5%, Chulucanas 11,7%, Piura Sullana 10,6% y Loma Larga Baja 5,2%), Lambayeque (Desvío Olmos 15,1%), Cajamarca (Pomahuaca Pucará 10,8%), La Libertad (Chicama 9,6%, Virú 9,3% y Pacanguilla 4,9%), San Martín (Aguas Claras 9,2% y Pongo 8,7%) y Áncash (Huarmey 5,0%).

En el centro, Lima (Serpentín de Pasamayo 25,0%, Corcona 5,3% y Fortaleza 2,5%) y Junín (Quiulla 8,5% y Casaracra 6,0%); y en el sur, en Arequipa (Patahuasi 25,9%, Uchumayo concesión 7,6% y Matarani concesión 5,3%), Ayacucho (Pampa Galera 21,9%), Ica (Marcona 18,0% y Jahuay Chincha 2,3%), Apurímac (Pichirhua 13,6%) y Moquegua (Pampa Cuellar 4,5% e Ilo 3,9%).

Circulación de vehículos pesados aumentó en 4,3%

Durante el penúltimo mes de 2025, el movimiento de unidades pesadas por las garitas de control del país se elevó en 4,3%, comparado con noviembre de 2024.

Este crecimiento se explica por la mayor demanda del servicio de transporte de carga pesada en los sectores construcción, debido a la ejecución de proyectos privados como infraestructura de fábricas, almacenes para el rubro de construcción, hidrocarburos, alimenticio, eléctrico, telecomunicaciones y minería; así como por el avance físico de obras públicas a nivel regional y local.

También tuvo implicancia en este crecimiento el rubro de comercio mayorista, asociado al incremento de la venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos; venta de maquinaria pesada para los sectores minería y construcción; y venta de bombas hidráulicas, cables y equipos eléctricos, entre otros.

Las garitas de peaje que presentaron alto tránsito de vehículos de carga pesada fueron: al norte, en Lambayeque (desvío Olmos 17,3%), Piura (Paita 14,3%, Piura Sullana 13,3%, Loma Larga Baja 11,4% y Chulucanas 5,8%), Cajamarca (Pomahuaca Pucará 12,7%), San Martín (Pongo 9,0%, Aguas Claras 5,9% y Moyobamba 1,3%), La Libertad (Chicama 3,9%, Virú 1,4% y Pacanguilla 1,2%) y Áncash (Huarmey 2,8%).

Asimismo, en el centro, Junín (Quiulla 9,1% y Casaracra 0,8%) y Lima (Serpentín de Pasamayo 7,4%, Variante de Pasamayo 4,9%, Corcona 3,7%, El Paraíso 3,0% y Fortaleza 2,3%); y en el sur, Arequipa (Patahuasi 50,0%, Matarani concesión 30,5% y Uchumayo concesión 29,6%), Ayacucho (Pampa Galera 45,0%), Apurímac (Pichirhua 28,3%), Ica (Marcona 18,6% y Jahuay Chincha 16,3%) y Moquegua (Ilo 16,0% y Pampa Cuellar 14,2%).

Tránsito de vehículos pesados de carga de 3 a 7 ejes se incrementó en 4,9%

En noviembre de 2025, el movimiento de vehículos pesados de carga de 3 a 7 ejes creció en 4,9% con referencia al mismo mes de 2024, impulsado por el aumento del tráfico de vehículos de carga, tales como tráileres, semitráileres y camiones pesados de carga de 3 ejes (5,5%), 4 ejes (6,1%), 5 ejes (0,1%), 6 ejes (5,3%) y 7 ejes (5,4%).