INEI: actividad de restaurantes aumentó 4,44% en noviembre de 2025 y sumó cuatro meses de resultados positivos

Durante noviembre de 2025, la actividad de restaurantes (servicios de comidas y bebidas) mostró incremento de 4,44%, respecto a similar mes del año anterior, como resultado de la evolución positiva del grupo de restaurantes, servicio de bebidas y otras actividades de servicio de comidas; en tanto, disminuyó el suministro de comidas por encargo. En el periodo enero-noviembre de 2025, este sector acumuló un crecimiento de 2,02%, en comparación con similar periodo del año 2024.

En 4,13% aumentó el grupo de restaurantes

En noviembre de 2025, el grupo de restaurantes reportó un crecimiento de 4,13% con relación a igual mes del año 2024, asociado a la mayor demanda en establecimientos de comidas rápidas, pollerías, carnes y parrillas, comida internacional, sandwicherías, restaurantes turísticos, restaurantes, chifas, cevicherías, pizzerías y café restaurantes, en base a ofertas por aplicativos móviles, incremento de reservas digitales, acondicionamiento de espacios, menú variado, buffet ilimitado y organización de shows en vivo.

También contribuyó con este comportamiento las actividades organizadas por el “Día de la Salchipapa”, el final de la “Copa Libertadores 2025”, “Black Friday”, “Cyber Wow” y la participación en ferias gastronómicas como “Feria Sanluisina de Cañete” y “Parriland 2025” en Lima, “Marqués Fest” en Tacna y “III Expo Feria Quillabamba” en Cusco; también, favoreció a la actividad la liberación de fondos como el retiro de AFP y el desembolso de la Compensación por tiempo de servicios (CTS).

Aumentó en 11,80% el servicio de bebidas

Durante el décimo primer mes de 2025, el servicio de bebidas se incrementó en 11,80% con relación a noviembre del año 2024, explicado por el buen desempeño de las actividades de cafeterías, bar restaurantes, bares, juguerías y discotecas, por diversos factores como combinaciones de bebidas artesanales y piqueos, fiestas temáticas, música variada, estrategias publicitarias, ampliación del horario de atención, eventos con artistas y gran concurrencia de turistas.

Concesionarios y suministro de comidas para contratistas aumentaron en 1,87%

Las otras actividades de servicio de comidas reportaron una variación de 1,87%, durante noviembre de 2025, respecto a igual mes del año 2024, explicado por el dinamismo de los concesionarios de alimentos, por ampliación y captación de nuevos contratos con empresas agrícolas, mineras, manufactureras, energéticas, clubes, establecimientos penitenciarios, clínicas, hospitales, financieras, universidades y colegios.

En paralelo, subió el suministro de comidas para contratistas (servicios de alimentación a empresas de transporte) sustentado en los mayores requerimientos de empresas de transporte aéreo y terrestre, así como el incremento de la frecuencia de viajes nacionales e internacionales, en concordancia con la apertura de nuevos destinos turísticos y el desarrollo de eventos deportivos.

Servicio de catering disminuyó en 5,07%

En noviembre de 2025, el suministro de comidas por encargo (catering) se contrajo en 5,07%, en comparación con noviembre del año 2024, debido a los menores contratos para el servicio de preparación y distribución de alimentos en eventos, en la atención de desayunos, almuerzos ejecutivos y eventos empresariales.