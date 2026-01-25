MIDAGRI entrega nueva flota vehicular a la ANA para repotenciar la gestión de los recursos hídricos

Foto Midagri

Comprometidos con una gestión eficiente de los recursos hídricos, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) entregó una nueva flota vehicular a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que permitirá optimizar sus capacidades operativas a nivel nacional.

La actividad fue liderada por el ministro Vladimir Cuno Salcedo, quien manifestó que “La entrega comprende 51 vehículos modernos, los cuales serán asignados estratégicamente a 40 órganos desconcentrados de la ANA, distribuidos en diversas regiones del país”.

El acto protocolar se desarrolló en el frontis de la sede principal de la Autoridad Nacional del Agua, con participación del jefe de esta institución, José Musayón, y de la plana directiva y colaboradores.

Foto Midagri

MONITOREO Y CONTROL

La nueva flota vehicular permitirá mejorar significativamente las labores de monitoreo, control, fiscalización y asistencia técnica en las cuencas hidrográficas, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, donde la presencia del Estado resulta fundamental para garantizar el uso eficiente y equitativo del recurso hídrico.

Además, contribuirá a mejorar la articulación con los gobiernos regionales, locales y las organizaciones de usuarios de agua, facilitando el acompañamiento técnico, la supervisión de infraestructuras hidráulicas y la implementación de acciones preventivas en las cuencas. De este modo, se fortalecerá la gestión descentralizada y participativa del recurso hídrico en todo el territorio nacional.

“Seguimos trabajando para la modernización de instituciones estratégicas del Sector Agrario, todo para que los funcionarios y técnicos del sector agilicen y faciliten la atención de los usuarios, principalmente pequeños agricultores”, puntualizó el ministro Cuno.