Requisa en penal Castro Castro: desinstalan conexiones eléctricas e incautan objetos punzocortantes

La presidenta encargada del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez Tejada, ordenó un operativo de requisa en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho.

Según informó la institución, la intervención, realizada la noche del sábado 24 de enero, buscaba maximizar el control y el principio de autoridad en el recinto, en línea con la política de seguridad prioritaria de la gestión.

El operativo, liderado por el director del penal, Óscar Janampa Paz, y el director de la Oficina Regional Lima, Adán Rojas Ruiz, se llevó a cabo en el pabellón 2 de mediana seguridad a partir de las 22:00 horas.

Desinstalan conexiones y encuentran 'chicha canera'

Como resultado, se desinstalaron conexiones eléctricas y se incautaron tomacorrientes que podrían ser utilizados por los internos para realizar llamadas extorsivas. Además, se encontraron objetos punzocortantes y más de 20 litros de "chicha canera", una bebida fermentada cuyo consumo está prohibido.

Revisión exhaustiva de celdas y pertenencias

Durante la intervención, 25 agentes penitenciarios, servidores y autoridades revisaron cada una de las celdas y las pertenencias de los internos, así como áreas comunes como servicios higiénicos y comedores. Los internos fueron trasladados uno a uno al patio del pabellón para una revisión corporal, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos.