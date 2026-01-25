PNP alerta sobre préstamos fraudulentos en redes sociales y apps no oficiales

La Dirección de Investigación de Cibercrimen de la Policía Nacional alertó sobre el creciente peligro de estafas virtuales a través de mensajes en Facebook y WhatsApp que ofrecen préstamos de dinero.

El comandante PNP Mario Carrasco Quispe, jefe de Departamento de la División de Delitos Informáticos, explicó a la Agencia Andina que estas ofertas, que prometen "dinero rápido y sin requisitos", buscan atraer a personas en situación económica vulnerable para robar su información y extorsionarlas.

Estas aplicaciones fraudulentas suelen exigir permisos en los dispositivos, como acceso total a contactos, fotos, ubicación y conversaciones. "Debes evitar cualquier app que solicite estos permisos intrusivos", dijo el Cmdte. Carrasco. Con esta información, los delincuentes ejecutan la extorsión "gota a gota virtual", amenazando a los contactos de la víctima si se atrasa un pago.

Tácticas de simulación de credibilidad y pagos anticipados

Los estafadores utilizan perfiles falsos, enlaces engañosos e incluso inteligencia artificial para ganar credibilidad. También se ha detectado una modalidad donde ofrecen préstamos de montos altos, condicionando el desembolso a un pago previo por "adelanto" o "trámites administrativos". La Policía advierte que una vez realizado este depósito, el préstamo nunca llega y se consuma la estafa.

Recomendaciones para evitar fraudes

Frente a esta amenaza, la Dirección de Cibercrimen recomienda descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store, y verificar que la entidad financiera esté registrada ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Además, exhortan a la ciudadanía a desconfiar de ofertas demasiado atractivas, no realizar pagos anticipados y evitar compartir información personal a través de enlaces sospechosos. En caso de ser víctima, se debe denunciar de inmediato por los canales oficiales.