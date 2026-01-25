San Luis: tres muertos y dos heridos graves deja ataque armado en una cancha de fútbol

Según primeras informaciones, anoche tres muertos y dos heridos graves dejó un ataque con arma de fuego en una cancha de fútbol, ubicada en un local en la cuadra 1 de la avenida San Juan, en el distrito de San Luis.

Testigos revelaron que dos sujetos encapuchados llegaron al local a bordo de una moto y dispararon contra dos personas de nacionalidad venezolana que se encontraban jugando fútbol, causándoles la muerte en el acto.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

En la balacera otras tres personas resultaron heridas de gravedad, fueron trasladadas al hospital Dos de Mayo, una de ellas falleció minutos después de ser ingresada, elevando a tres el número de muertos, informa RPP.

El municipio de San Luis, informó que el local no tenía licencia de funcionamiento y fue clausurado en diciembre pasado tras operar como local nocturno. Vecinos indican que en el lugar siempre se registraban peleas.