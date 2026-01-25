Locales

Hace 2 horas

Puente Piedra: incendio de grandes proporciones reduce a cenizas almacén y fábrica de plástico

Más de 20 unidades de los bomberos y 80 hombres de rojo atienden la emergencia desde las 2:00 a. m. El mayor problema para luchar contra las llamas es la falta de agua.

Esta madrugada, un incendio de gran magnitud afectó un almacén y fábrica de plásticos, ubicada en la Asociación Villa Florida, a la altura del paradero Establo, en el distrito de Puente Piedra

Más de 20 unidades de los bomberos y 80 hombres de rojo vienen atendiendo la emergencia desde las 2:00 a. m. El mayor problema que enfrentan para luchar contra las llamas es la falta de agua

MATERIAL INFLAMABLE

A esta hora el siniestro ha sido controlado, los bomberos continúan trabajando para apagar por completo las llamas. Había temor que el incendio alcance un taller mecánico donde hay material inflamable.  

Hasta el momento se desconocen las causas del voraz incendio, por lo que tras ser controlado se deberá iniciar las investigaciones. Se calcula unas 5 horas más de trabajo para terminar con las llamas. 


