Elecciones 2026: estas son las multas para los que no voten ni cumplan con ser miembro de mesa

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó sobre las multas que recibirán las personas que no acudan a votar o no cumplan con ser miembros de mesa en los comicios generales de este año.

Según el ente electoral, hay tres tipos de sanciones para los que no voten y los montos están fijados en relación a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que este año 2026 está fijado en S/ 5,500.

En los distritos considerados de "pobreza extrema" la multa equivalente al 0.5% de la UIT, es decir a S/ 27.50. Mientras en los de "pobreza no extrema", la sanción asciende al 1% de la UIT, S/ 55.00.

MIEMBRO DE MESA

De otro lado, en las jurisdicciones consideradas como "no pobres" la sanción por no sufragar es el equivalente al 2% de la UIT, lo que representa una multa de 110.00 soles.

Finalmente, los ciudadanos que no cumplan con asumir como miembro de mesa, tendrán una penalidad que asciende al 5% de la UIT del presente año, es decir S/ 275.00.