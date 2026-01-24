Alias ‘El Monstruo’ será extraditado al Perú este 28 de enero

A cuatro meses de su captura en Paraguay, Erick Moreno Hernández será entregado a las autoridades peruanas en la ciudad de Asunción.

La entrega de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, a las autoridades peruanas se realizará este miércoles 28 de enero en la ciudad de Asunción, Paraguay, según confirmó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola. El alto mando precisó que una delegación oficial partirá este domingo 25 con el objetivo de concretar el proceso de extradición.

De acuerdo con Arriola, las autoridades paraguayas pondrán al detenido a disposición de la comitiva peruana para su inmediato traslado al país. La entrega está programada para las 8:00 a. m. y marcará el cierre de las coordinaciones bilaterales que permitieron la captura y posterior extradición del presunto cabecilla criminal.

“El día miércoles 28, en Asunción, las autoridades paraguayas estarán entregando a este detenido para que pague por todas las muertes, los secuestros, las extorsiones y las explosiones”, declaró el comandante general de la PNP, al referirse a los graves delitos que se le imputan a Moreno Hernández.

A DISPOSICIÓN DE PJ

Asimismo, indicó que, una vez en suelo peruano, alias ‘El Monstruo’ será puesto a disposición del Poder Judicial. No descartó que, debido a la gravedad de los cargos, el procesado pueda recibir una condena de cadena perpetua. La delegación peruana estará integrada por personal de Interpol, la Dirincri, unidades de Inteligencia, fiscales del Ministerio Público y un médico legista.