Aniquem exhorta a reforzar medidas de prevención frente a incendios y uso del gas doméstico

La Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) hizo un llamado urgente a la población y a las autoridades para reforzar las medidas de prevención y seguridad frente a incendios y accidentes con materiales inflamables.

Esta exhortación se da al recordar la deflagración de gas licuado de petróleo (GLP) ocurrida el 23 de enero de 2020 en Villa El Salvador, un siniestro que cobró la vida de 34 personas, dejó alrededor de 30 heridos y afectó al menos 30 viviendas.

Aniquem destacó que muchos de los sobrevivientes de esa tragedia, incluidos niños y adolescentes, aún enfrentan graves secuelas físicas, emocionales y sociales producto de las quemaduras, lesiones que requieren tratamientos prolongados, cirugías reconstructivas y rehabilitación integral.

Incendios recientes y llamado a prevención

La institución expresó su "profunda preocupación" ante incendios recientes en distintas zonas del país, como el ocurrido hace pocos días en el jirón Ica, que evidencian la vulnerabilidad de muchas comunidades.

"Las tragedias por incendios y fugas de gas no son hechos aislados. En muchos casos, pueden prevenirse mediante una adecuada fiscalización, educación en seguridad, mantenimiento de instalaciones y una respuesta rápida ante emergencias", señalaron representantes de Aniquem, reiterando que la prevención es la principal herramienta para salvar vidas.

Recomendaciones de Aniquem

La asociación exhortó a la ciudadanía a verificar periódicamente el estado de balones, mangueras y conexiones de gas; adquirir balones únicamente en establecimientos formales; no permitir el tránsito inseguro de materiales peligrosos en zonas residenciales; reportar inmediatamente cualquier fuga; y participar en campañas de capacitación.