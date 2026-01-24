Jerí anuncia intensificación de controles territoriales en Lima y el Callao durante estado de emergencia

El presidente interino, José Jerí, anunció que los controles territoriales continuarán con mayor incidencia y se programarán con "más contundencia" en distintos puntos de Lima Metropolitana y del Callao, jurisdicciones que permanecen en estado de emergencia.

"La labor de control territorial permite retirar de circulación armas y municiones, así como reducir la capacidad de operación de los delincuentes", remarcó el mandatario durante una visita a la Comisaría PNP La Huayrona en San Juan de Lurigancho.

El operativo estratégico del viernes, desplegado en cinco puntos críticos de la capital, permitió la intervención de 109 personas, de las cuales 44 contaban con requisitorias vigentes, así como la incautación de armas de fuego, teléfonos celulares, drogas y otras especies vinculadas a actividades delictivas.

Resultados de operativos

Jerí destacó que solo el viernes 23 de enero la Policía Nacional del Perú logró desarticular diez bandas delictivas como resultado de estos operativos. Asimismo, informó que durante la presente jornada la institución policial dará a conocer el número total de organizaciones criminales desarticuladas desde el 10 de octubre de 2025, fecha en que asumió la Presidencia. "Es importante que la población conozca cada una de las acciones que realiza el Gobierno", enfatizó.

Pedido ante 'Noche Blanquiazul' y 'Noche Crema'

El presidente exhortó a los aficionados al fútbol que asistirán a "La Noche Blanquiazul" y "La Noche Crema" a mantener el orden y actuar con responsabilidad durante su desplazamiento, para evitar fricciones innecesarias. "Tenemos que mostrar ante el mundo que nuestro país y nuestra capital tienen la capacidad de organizar eventos de gran magnitud", subrayó.