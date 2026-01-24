Mototaxista es asesinado a balazos cuando llegaba a su casa en VES

Un conductor de mototaxi fue asesinado a balazos la madrugada de este sábado 24 de enero en el distrito de Villa El Salvador, a pesar del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao.

La víctima, identificada como Alex León Rodríguez, fue atacada por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon en múltiples ocasiones cuando el hombre se dirigía a su vivienda.

Según testigos citados por RPP Noticias, los atacantes huyeron inmediatamente después del hecho con rumbo a la avenida Pastor Sevilla. El herido fue llevado de urgencia al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde los médicos no pudieron salvar su vida.

Denuncian presunta extorsión

Efectivos policiales que acudieron al lugar acordonaron la zona y encontraron en la escena del crimen unos nueve casquillos de bala. Vecinos de la zona vincularon el hecho con el cobro de extorsiones a transportistas. "Creo que por cupo nomás lo han matado. (Ha habido) varias muertes, más que todo por cupo", declaró una vecina.

Otro ataque en Puente Piedra

Cabe resaltar, que este atentado se suma a otro ataque registrado contra un conductor de un colectivo informal, quien fue baleado por un sicario que se hizo pasar por pasajero, en Puente Piedra.