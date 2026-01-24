Sicario se hace pasar por pasajero y balea a colectivero en Puente Piedra

Un conductor de un miniván que brindaba el servicio de colectivo informal fue atacado a balazos por un sicario que se hizo pasar por pasajero. El hecho ocurrió a la altura del paradero San Pedro, en una vía auxiliar de la Panamericana Norte, en Puente Piedra.

Los testigos señalaron a RPP Noticias que el delincuente se acercó al conductor y sin mediar palabra, realizó dos disparos. Inmediatamente, el atacante escapó hasta llegar a una motocicleta donde lo esperaba su cómplice con quien huyó del lugar.

Uno de los proyectiles impactó en la estructura metálica del vehículo, pero el segundo alcanzó directamente al conductor, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz para recibir la atención respectiva.

Descartan extorsión

El propietario del miniván descartó que hubiera recibido amenazas de extorsión y reveló que el conductor herido es de nacionalidad venezolana. "Nada, nada (ninguna extorsión), si no yo no hubiera soltado el carro", declaró, explicando que el chofer solo llevaba una semana trabajando en la ruta.

Denuncian extorsión a otros choferes y diligencias

Sin embargo, personas cercanas al afectado señalaron que el atentado podría estar vinculado al cobro de cupos, dado que otros choferes de la ruta informal habían sido extorsionados anteriormente.

Efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se trasladaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y recopilar evidencias que permitan esclarecer la identidad de los atacantes.