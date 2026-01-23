Elecciones 2026: JNE aplicará multas de hasta S/550 mil por difundir encuestas fuera de plazo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó hoy a las encuestadoras y medios de comunicación, que solo pueden difundir sondeos hasta el domingo anterior al día de los comicios, en este caso 12 de abril, y si lo hacen fuera de ese plazo recibirán una sanción.

La entidad electoral señala también que esta restricción aplica a la difusión de encuestas por cualquier medio o plataforma, ya sea prensa escrita, radio, televisión, portales digitales o redes sociales, informa Andina.

Las sanciones van de 10 a 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a entre 55 000 soles y 550 000 soles. Hay que tener en cuenta que la multa será definida considerando la proximidad al día de votación y el alcance de la difusión.

INFORMACIÓN INCOMPLETA

Además de las multas, el JNE contempla suspensiones y cancelaciones. Si una encuestadora publica información incompleta en su página web, como el informe del estudio, cuestionario, ficha técnica o resultados, podrá ser suspendida 20 días.

También si se detecta inconsistencias o información falsa entre lo difundido y lo presentado ante el Jurado Electoral Especial (JEE), la suspensión será de 60 días. Si la falta se repite, se aplicará la cancelación definitiva del registro.