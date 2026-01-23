Abogado de Sergio Peña confirma que hubo alcohol y mujeres dentro de la concentración

Juan Peña asegura que su presencia en la habitación fue momentánea, sin participación en los hechos denunciados y que las pericias no vincularían biológicamente al jugador con los hechos denunciados.

El abogado Juan Peña, defensa legal del futbolista Sergio Peña, confirmó que durante la concentración de Alianza Lima sí se produjo consumo de alcohol y presencia de mujeres en una habitación de hotel, contexto que actualmente es evaluado por las autoridades tras una denuncia presentada contra jugadores del club íntimo. Las declaraciones fueron recogidas por El Comercio.

El letrado sostuvo que la presencia de su patrocinado en el lugar fue limitada y anterior a los hechos materia de investigación. En ese sentido, aclaró que “Sergio estuvo en la habitación hasta un determinado momento, pero se retiró antes de que ocurrieran los hechos denunciados”, subrayando que dicha permanencia no constituye, por sí sola, una conducta delictiva, según lo declarado al citado medio.

Defensa afirma que no hubo inconsciencia ni coerción mientras Peña estuvo presente

Juan Peña precisó que la habitación no pertenecía a los futbolistas, sino a las jóvenes involucradas, quienes se encontraban hospedadas en el mismo hotel. “La habitación era de las chicas, ellas los invitan a entrar”, afirmó, añadiendo que, mientras Sergio Peña estuvo presente, no observó situaciones de pérdida de conciencia. “Ninguna de las cinco personas que estaba en la habitación se encontraba inconsciente”, declaró.

Asimismo, el abogado indicó que su defendido percibió consentimiento en las interacciones que presenció antes de retirarse. “Si él vio algún encuentro sexual, fue con consentimiento, hasta el momento en que estuvo en la habitación”, señaló. Finalmente, aseguró que las pruebas biológicas presentadas por la denunciante no comprometerían a su patrocinado, afirmando que “no se encontrarán rastros de ADN de Sergio Peña en las prendas entregadas a las autoridades”.