Vigilarán seguridad de la Noche Crema y la Noche Blanquiazul con helicópteros y agentes de inteligencia

Esta mañana, el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, dio detalles sobre el Plan de Operaciones para supervisar la seguridad en los estadios Monumental de Ate, donde se desarrollará la Noche Crema, y Alejandro Villanueva de La Victoria, donde se realizará la Noche Blanquiazul.

La autoridad policial señaló que durante los eventos, que se desarrollarán mañana 24 de enero, se movilizarán 5 mil policías, dos helicópteros y numerosos agentes de inteligencia, así como personal de Los Halcones, Escuadrón Verde, Tránsito y Emergencia.

PUNTOS CRÍTICOS

“Tendremos vigilancia en las zonas de acción, que son los estadios, así como en las zonas adyacentes, en zonas de influencia y en puntos críticos establecidos. Se va a garantizar que no le pase nada al público. Estamos en la obligación de que estos eventos se cumplan bien”, declaró.

Indicó también que se resguardará el desplazamiento de los hinchas hacia los estadios. Pidió a los asistentes peruanos portar su DNI y los extranjeros un documento oficial de identidad. Se prohíbe portar artefactos pirotécnicos, armas de fuego u objetos punzantes.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Asimismo, estará prohibido el ingreso a los estadios de bebidas alcohólicas y tampoco se permitirá acceder a las personas en estado de ebriedad aparente. Adelantó que esta disposición se controlará con alcoholímetros, informa Andina.

Universitario enfrentará a la Universidad de Chile en el estadio de Ate, donde se habilitó un aforo de 50 mil espectadores. Mientras que Alianza Lima recibirá al Inter de Miami, liderado por Lionel Messi, en Matute, que recibirá a 30 mil hinchas.