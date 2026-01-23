Ministro Martínez supervisó requisa en penal de Lurigancho: buscan reforzar el principio de autoridad

Esta madrugada, el ministro Walter Martínez supervisó un exhaustivo operativo de requisa en el penal de Lurigancho, en el que cerca de 50 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) incautaron diversos objetos prohibidos.

La intervención se desarrolló en el pabellón 3, que alberga a más de 790 internos, donde se hallaron encendedores, barras de fierro, objetos punzocortantes y libretas de apuntes, además se retiraron varias conexiones eléctricas irregulares.

TRASCENDENTALES MEDIDAS

“Estas requisas sirven para la prevención de delitos. No vamos a descansar, seguiremos en estas actividades constantes de requisas y supervisión a los penales”, expresó el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, Martínez Laura anunció que próximamente su sector implementará trascendentales medidas en los distintos centros carcelarios de nuestro país, con el objetivo de reforzar el principio de autoridad, informa Andina.