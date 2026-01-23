SMP: vecinos denuncian contantes piques ilegales de autos y motos en la avenida Canta Callao

Muy preocupados, vecinos del distrito de San Martín de Porres (SMP) denunciaron que desde hace unos meses se realizan piques ilegales, de autos y motos, en el cruce de las avenidas Los Olivos y Canta Callao.

Revelan que las carreras se inician a partir de las once de la noche, cuando llegan los carros y motos lineales para participar en las competencias, los residentes exigen la inmediata intervención de las autoridades.

LIBRE TRÁNSITO

Los moradores señalan también que estas personas se adueñan de la vía, impidiendo a los residentes, estudiantes y trabajadores el libren tránsito, pues no pueden cruzar la calle para ir a comprar o dirigirse a sus casas.

Esperan que la policía pueda acudir a la zona y retirar a las personas que se reúnen todas las noches a hacer piques ilegales, pues advierten que puede suscitarse en cualquier momento un accidente, informa RPP.