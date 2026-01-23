MIMP sobre denuncia contra futbolista Peña, Trauco y Zambrano: Estos hechos no deben ser tolerados

Foto Correo

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció tras conocerse la denuncia presentada por una joven contra los futbolistas Carlos Zambrano Ochandarte, Sergio Peña Flores y Miguel Trauco por presunto abuso sexual.

"El MIMP condena de manera firme toda forma de violencia sexual. Como sociedad, estos hechos no deben ser tolerados ni normalizados bajo ninguna circunstancia", señala una parte de su comunicado difundido en redes sociales.

LIBRES DE VIOLENCIA

Asimismo, esperan que las investigaciones contra los tres jugadores del club Alianza Lima, quienes supuestamente agredieron a la muchacha en un hotel de Uruguay, “se desarrollen con celeridad y se garantice el acceso pleno a la justicia”.

Finalmente, instaron a las instituciones deportivas a “fortalecer sus acciones de prevención y a promover entornos seguros y libres de violencia, considerando la influencia que el deporte ejerce en niñas, niños y adolescentes”.