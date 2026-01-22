Lince: Más de 800 adultos mayores participan en talleres artísticos y productivos este verano 2026

La Municipalidad de Lince, viene impulsando talleres en el marco del verano 2026 en el moderno recinto municipal, reafirmando el compromiso de la actual gestión edil por el bienestar, la salud y la calidad de vida de la tercera edad, que registra una cifra de más de 3,000 beneficiarios inscritos.

Con el objetivo de reforzar el desarrollo integral de los adultos mayores linceños, el municipio ha puesto a disposición 14 talleres que se dictan en modernas salas multiusos, salas de cómputo y áreas recreativas. Entre las disciplinas más destacadas tenemos la bailoterapia, el Tai Chi y la gimnasia rítmica; prácticas que mejoran la salud física, fortaleciendo el sistema cardiovascular, el equilibrio y la coordinación motora, y que además elevan la salud emocional de los participantes.

Para cubrir todas las áreas de interés, la oferta se ha diversificado estratégicamente. En el ámbito artístico se imparten clases de marinera, coro, guitarra y cajón; mientras que los talleres productivos fomentan el emprendimiento mediante la pintura en tela, tejido y bisutería. Asimismo, para fortalecer las habilidades cognitivas, se dictan sesiones de cómputo, juegos de memoria, inglés y ajedrez.

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (CIAM)

Estas actividades se realizan en el moderno CIAM de 1,863 m², un logro de la actual gestión que ofrece infraestructura accesible con áreas de medicina física, rehabilitación, recreación y servicios múltiples. Así, la Municipalidad de Lince garantiza espacios dignos para promover una vida activa y saludable.