Balacera en Minka tras intento de asalto al Banco de la Nación

Un intento de asalto armado al Banco de la Nación, ubicado en el centro comercial Minka, generó pánico la tarde de este jueves 22 en el Callao, luego de que delincuentes iniciaran una balacera en plena zona comercial, obligando a la evacuación inmediata de decenas de personas que realizaban trámites y compras en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 p. m., cuando la Central de Emergencias recibió una llamada alertando sobre el presunto robo en la sede bancaria situada en la avenida Argentina. De acuerdo con la información preliminar, los sujetos armados intentaron perpetrar el asalto, pero fueron rápidamente cercados por las fuerzas del orden antes de lograr su objetivo.

Tras la alerta, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se ejecutó el Plan Cerco, con la participación de varias unidades policiales del Callao. En paralelo, el operativo fue monitoreado mediante cámaras de videovigilancia, mientras que los ciudadanos dentro del centro comercial fueron retirados por prevención.

CAPTURA DE IMPLICADOS Y HERIDOS

Luego del intercambio de disparos, personal de Serenazgo del Callao confirmó la captura de cuatro individuos, quienes fueron intervenidos en la puerta dos del centro comercial Minka y permanecen en proceso de identificación. Las autoridades no descartan la participación de más cómplices, por lo que las investigaciones continúan en curso.

Según versiones preliminares de testigos, tres personas habrían resultado heridas por impactos de bala, aunque su estado de salud se mantiene en reserva. En tanto, se registró una aglomeración de personas en los exteriores del centro comercial, cuyas puertas fueron cerradas temporalmente mientras se desarrollan las diligencias policiales correspondientes.