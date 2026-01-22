Lima concentra el mayor aumento de homicidios en enero de 2026

La violencia criminal en Lima Metropolitana no cesa. Pese a que el balance nacional de homicidios registra una leve caída, los datos oficiales revelan que la capital concentra un incremento significativo de asesinatos durante enero de 2026, superando incluso los registros de los últimos tres años y poniendo en cuestión la eficacia de las medidas contra la inseguridad ciudadana.

Durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el presidente José Jerí, acompañado de su gabinete ministerial y del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, presentó el informe oficial sobre homicidios y sicariatos registrados a nivel nacional en lo que va del mes. El reporte compara las cifras acumuladas hasta el 20 de enero con los mismos periodos de 2023, 2024 y 2025.

Según el documento, en todo el país se registraron 145 asesinatos en enero de 2026, una cifra menor frente a los 163 casos de 2025 y los 158 registrados tanto en 2023 como en 2024. En términos porcentuales, la reducción es de 11.04% respecto al año anterior, con un promedio histórico de 159.6 homicidios para ese mismo periodo, lo que permite al Ejecutivo destacar una aparente mejora a nivel nacional.

LIMA, EPICENTRO DE LA CRIMINALIDAD

El escenario cambia drásticamente al desagregar los datos por zonas. Lima Centro pasó de 52 homicidios en 2025 a 63 en 2026, una cifra que incluso supera el total conjunto de Lima Norte, Centro y Sur registrado en 2023, cuando se contabilizaron 62 asesinatos. Este aumento posiciona a la zona como uno de los focos más críticos de la criminalidad en el país.

La situación es aún más preocupante en Lima Norte, donde los homicidios casi se duplicaron, al pasar de 8 casos en 2025 a 14 en lo que va de 2026. En contraste, el Callao muestra una ligera reducción, con 13 asesinatos frente a los 17 del año pasado.