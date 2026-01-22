ONPE define fecha de inicio de la franja electoral que se difundirá en radio, televisión y medios digitales

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el Plan de Medios de la franja electoral para las Elecciones 2026, que se realizarán el próximo 12 de abril, con el objetivo de garantizar que las organizaciones políticas puedan difundir sus propuestas.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000011-2026-JN/ONPE, la franja electoral se emitirá desde 60 días hasta dos días antes de los comicios, es decir, del 11 de febrero al 9 de abril de 2026, a través de radio, televisión y medios digitales.

El Plan de Medios establece los tiempos y espacios que los partidos políticos podrán utilizar durante la campaña electoral, así como los criterios para su distribución, con el objetivo de garantizar una presencia equitativa en los medios de comunicación.

PARTIDOS INSCRITOS

La ONPE destinó 80 millones de soles para la franja electoral, monto que fue distribuido entre las 38 organizaciones políticas que solicitaron la inscripción de sus candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta el 23 de diciembre de 2025.

La franja electoral es uno de los principales mecanismos del sistema electoral para garantizar condiciones de equidad en la competencia política, sobre todo en un proceso marcado por el alto número de partidos inscritos con miras a las Elecciones 2026.