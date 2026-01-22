Intervienen vivienda y detienen a tres personas en Puente Piedra: tenían en su poder armas de guerra

La policía detuvo a tres personas -un varón y dos mujeres- con armas de guerra, durante un operativo realizado en una vivienda del distrito de Puente Piedra. El material estaba escondido en el baño, dentro de una caja de cartón.

En declaraciones a RPP, el teniente general Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, dijo que, dentro del predio, hallaron tres fusiles de largo alcance, tres cacerinas y municiones calibre 12.

DOS HIPÓTESIS

Los detenidos fueron identificados como los hermanos Stephanie y Junior García y a su pareja, Janet Hidalgo. Los intervenidos integrarían la organización criminal ‘Los Intrépidos del Once’, según la Policía Nacional.

Las investigaciones determinarán el uso que se les daba a las armas decomisadas, aunque se manejan dos hipótesis en este caso: para realizar videos extorsivos o en actividades relacionadas con la minería ilegal.