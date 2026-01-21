BTS en Lima: fans buscan mejorar imagen de la ciudad para recibir a la banda

A pocos meses de la llegada de BTS a Lima, las fans peruanas del grupo surcoreano, conocidas como las ‘ARMY’, han sorprendido con una novedosa iniciativa ciudadana que busca embellecer la capital ante la visita de los ídolos del K-Pop, programada para el mes de octubre de 2026. La propuesta ha comenzado a ganar eco en redes sociales y ya cuenta con el respaldo de colectivos ambientales.

La expectativa por los dos conciertos de BTS en Lima ha generado una verdadera movilización entre sus seguidoras más entusiastas, quienes desean que la banda se lleve una buena impresión del Perú desde el primer momento. Una de las principales preocupaciones manifestadas es la vista aérea de la ciudad, especialmente durante el aterrizaje del avión que traerá a los artistas.

Según explican las propias fanáticas, la idea surgió al notar la falta de áreas verdes en varios distritos de la capital. A través de TikTok y otras plataformas digitales, las ‘ARMY’ peruanas han convocado a más admiradoras a plantar árboles y recuperar espacios urbanos abandonados o descuidados, con el objetivo de ofrecer una Lima más verde y acogedora.

CAMBIO DE FECHA PARA LOS CONCIERTOS

En paralelo, la agencia BigHit Music informó recientemente un cambio en el cronograma de los conciertos de BTS en Lima: las presentaciones se realizarán finalmente el jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2026, quedando cancelada la fecha del 10 de octubre, ajuste que no ha disminuido la expectativa ni las iniciativas impulsadas por las fans peruanas.