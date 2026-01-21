Carabayllo: delincuentes balean miniván y dejan dos heridos

Dos personas resultaron gravemente heridas tras un ataque armado contra una miniván de transporte público ocurrido en la avenida Camino Real, en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima. El violento hecho se registró cuando la unidad realizaba el servicio de colectivo y fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con testigos, los atacantes se acercaron al vehículo y efectuaron varios disparos antes de darse a la fuga. Como consecuencia del atentado, el conductor de la miniván y una pasajera que viajaba en el asiento del copiloto resultaron heridos por impactos de bala.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra. No obstante, debido a la gravedad de sus lesiones, la mujer fue derivada posteriormente al Hospital Edgardo Rebagliati, en el distrito de Jesús María, donde permanece internada con pronóstico reservado.

INVESTIGAN ATAQUE

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias. Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque estaría relacionado con el cobro de cupos a transportistas, una modalidad delictiva recurrente en la zona. Cabe recordar que la semana pasada un ataque con explosivos contra otra miniván.