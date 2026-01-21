Sensación térmica en Lima alcanzó los 33 grados

Senamhi también informó que durante la noche se registraron temperaturas superiores a lo habitual en distritos de Lima y Callao.

El verano se hace sentir con mayor intensidad en la capital. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó que la sensación térmica en Lima llegó a los 33 grados centígrados, especialmente en distritos ubicados al este de la ciudad, donde las altas temperaturas se mantuvieron durante varias horas del día.

Según precisó el organismo, las estaciones meteorológicas ubicadas en Carabayllo y La Molina registraron una temperatura de 31 °C alrededor de las 2:00 p. m. del martes 20 de enero. Estos valores, combinados con la humedad, generaron una mayor sensación de calor, lo que fue percibido con intensidad por la población.

El Senamhi también informó que durante la noche se registraron temperaturas superiores a lo habitual en distritos de Lima y Callao. En Jesús María, la estación Campo de Marte alcanzó una temperatura mínima de 21.7 °C, considerada como “noche cálida”, una condición que dificulta el descenso térmico nocturno y aumenta la incomodidad de los ciudadanos.

¿OLA DE CALOR EN LIMA?

Ante las versiones sobre una posible ola de calor, el Senamhi aclaró que las actuales condiciones no califican como tal. Explicó que una ola de calor se define cuando las temperaturas máximas y/o mínimas superan ciertos umbrales por más de tres días consecutivos y de manera inusual para la época del año, algo que, por ahora, no se presenta en Lima.