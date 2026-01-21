Perú y Estados Unidos refuerzan seguridad penitenciaria con identificación biométrica en Lurigancho

Durante la intervención, se empleó un sistema biométrico avanzado capaz de contrastar datos con bases de información internacionales.

Estados Unidos y Perú reforzaron la seguridad penitenciaria mediante una jornada de identificación biométrica de internos extranjeros realizada en el penal de Lurigancho, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad. La actividad permitió identificar a 241 reclusos de diversas nacionalidades.

La intervención fue desarrollada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP) y Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos. Para ello se empleó un sistema biométrico avanzado proporcionado por HSI, capaz de contrastar datos con bases de información internacionales.

USO DE LA TECNOLOGÍA

Según se informó, la tecnología utilizada permite detectar coincidencias biométricas, identificar personas con procesos pendientes en otras jurisdicciones y establecer posibles vínculos con delitos transnacionales o terrorismo. Entre los internos identificados figuran personas procesadas o sentenciadas por delitos como robo agravado, tráfico ilícito de drogas y homicidio. En algunos casos, se hallaron antecedentes penales en Estados Unidos y registros en otros países del hemisferio occidental, incluso bajo identidades distintas.

El agregado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de HSI en Perú, Paul Salamon, señaló que estas iniciativas buscan fortalecer la cooperación regional y mejorar las capacidades de seguridad del país, mediante el intercambio de tecnología, capacitación e información. Finalmente, Estados Unidos reiteró su respaldo a este tipo de acciones conjuntas, orientadas a reforzar la seguridad penitenciaria y la colaboración bilateral entre ambos países.