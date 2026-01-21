Impresionante halo solar sorprendió a limeños: ¿Cómo se origina este fenómeno?

Un impresionante doble halo solar sorprendió este miércoles 21 de enero a los limeños, quienes registraron el fenómeno en distintos puntos de la capital, especialmente en el Cercado de Lima. El evento llamó la atención por su inusual apariencia y fue reportado oficialmente por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que compartió imágenes captadas por ciudadanos.

De acuerdo con el Senamhi, se trata de un fenómeno óptico llamativo y relativamente común, aunque pocas veces visible con tanta claridad. Las fotografías difundidas en redes sociales mostraron dos anillos luminosos alrededor del sol, generando sorpresa y curiosidad entre los usuarios, en medio de una jornada marcada también por altas temperaturas en Lima.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó que el halo solar se produce cuando la luz del sol atraviesa diminutos cristales de hielo suspendidos en la parte alta de la atmósfera. Este proceso provoca que la radiación solar se disperse de forma particular, formando un aro de colores similar a un arcoíris alrededor del astro rey, efecto que en esta ocasión se presentó de manera doble.

RECOMENDACIONES Y MITOS SOBRE EL HALO SOLAR

Pese a su belleza, el IGP recomendó no mirar directamente al sol durante la aparición de este fenómeno, ya que la exposición prolongada puede causar daños irreparables en la vista. Asimismo, recordó que observarlo debe hacerse de manera indirecta o mediante fotografías y videos.

Finalmente, el instituto descartó cualquier relación entre los halos solares y la ocurrencia de sismos, desmintiendo un mito muy difundido en algunos sectores de la población y reiterando que no existe sustento científico que vincule este fenómeno atmosférico con movimientos telúricos.