Carabayllo: vecinos alertan sobre perrito encerrado en vivienda abandonada

Un vecino del distrito de Carabayllo denunció la situación de un perrito que permanece encerrado en una vivienda presuntamente abandonada, ubicada en la cuadra 7 de la avenida María Parado de Bellido. El ciudadano identificado como Luis Mejía expresó su preocupación por la integridad del animal y por los riesgos sanitarios que se estarían generando en la zona.
De acuerdo con su testimonio, la casa pertenecía a personas de la tercera edad que habrían dejado el inmueble en herencia a sus familiares; sin embargo, estos no residen en el lugar desde hace aproximadamente dos años. Desde entonces, la vivienda permanece cerrada y sin mantenimiento, con el perro dentro del predio.
Los vecinos indicaron que, ante la falta de respuesta de los propietarios, han optado por alimentar al can a través de un agujero en la vivienda, aunque temen por su estado de salud. Además, denunciaron la proliferación de roedores en el inmueble, situación que los obligó a contratar a un especialista para controlar la plaga.
NO OBTIENEN RESPUESTA
Luis Mejía afirmó que los residentes se han comunicado con la Municipalidad de Carabayllo para solicitar la fumigación de la zona y el rescate del animal, sin obtener resultados hasta el momento. Asimismo, pidió de manera urgente la intervención de las autoridades competentes para atender el caso y prevenir mayores riesgos para la salud pública y el bienestar del perro.
(Con información de RPP)