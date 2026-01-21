Lima sentirá el calor más intenso del verano: temperaturas llegarán ¡hasta los 32 °C! en varios distritos de la capital

Cambios en los vientos favorecerán días más soleados y noches con mayor sensación de bochorno. Conoce cuáles serán los distritos que alcanzarán estas elevadas temperaturas

Lima Metropolitana afrontará en los próximos días un incremento marcado de la temperatura, con registros que podrían llegar hasta los 32 °C en determinados sectores de la capital. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que este escenario se presentará entre el 19 y el 25 de enero, periodo en el que predominarán jornadas soleadas y una mayor sensación de calor, especialmente en zonas alejadas del litoral.

El organismo explicó que este comportamiento climático responde a cambios en la circulación de los vientos, con una menor influencia de los vientos del sur y un ingreso gradual de corrientes del norte. Esta configuración favorecerá la reducción de la nubosidad durante el día y el aumento de las temperaturas, tanto en horas diurnas como nocturnas, en diversos distritos de la capital.

Distritos de Lima Este y Norte concentrarán el mayor calor

De acuerdo con las proyecciones del Senamhi, los valores más altos se registrarían en Lima Este y Lima Norte, donde el termómetro podría acercarse a los 32 °C. Entre las zonas con mayor exposición al calor figuran distritos como La Molina, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Chosica, Carabayllo y Comas, donde la sensación térmica podría intensificarse durante el día.

En contraste, los distritos de Lima Centro y Lima Oeste presentarían temperaturas ligeramente menores. En áreas como Miraflores, San Isidro, Barranco, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, San Miguel, así como en el Cercado de Lima, Breña, La Victoria y el Rímac, las máximas se ubicarían entre los 27 °C y 30 °C. No obstante, el Senamhi también advirtió que hacia la tarde y la noche podría incrementarse la nubosidad, con probabilidad de lluvias dispersas y ráfagas de viento, principalmente en sectores alejados del mar.