ATU inicia marcha blanca de vía exclusiva para buses en la avenida Abancay

El nuevo tramo segregado se extiende por 1.2 kilómetros en el Centro de Lima y está dirigido únicamente al transporte público autorizado.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) puso en funcionamiento la marcha blanca de un nuevo tramo exclusivo para el transporte público en la avenida Abancay, ubicada en el Cercado de Lima. La medida se aplica en un segmento de 1.2 kilómetros que conecta el jirón Amazonas con la avenida Nicolás de Piérola.

Esta etapa inicial busca evaluar el desempeño de la vía antes de su implementación definitiva. El espacio ha sido destinado únicamente a buses de los corredores complementarios y a las unidades autorizadas que operan en dicha arteria, una de las más transitadas del centro histórico.

Vía exclusiva en Abancay busca ordenar el transporte público

Para garantizar el cumplimiento de la restricción, los carriles han sido físicamente separados mediante la instalación de bolardos metálicos y topellantas. Estos elementos impiden el ingreso de autos particulares y taxis, reduciendo la interferencia vehicular en el recorrido del transporte público.

La ATU precisó que el diseño contempla dos carriles segregados por sentido de circulación. Con esta intervención, se apunta a mejorar la fluidez del tránsito, disminuir los tiempos de viaje y reforzar la seguridad vial en una zona de alta congestión.