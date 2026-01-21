PNP desarticula banda "Los Taitas de Lima Norte" dedicada a la trata de personas durante megaoperativo

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó este martes un megaoperativo de control territorial en diversos puntos estratégicos de Lima Metropolitana, en el marco del estado de emergencia vigente, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

El despliegue policial resultó en la detención de 70 personas, incluidos 23 requisitoriados, la desarticulación de 11 bandas delictivas y la incautación de armas, explosivos, drogas y vehículos robados.

Uno de los logros más destacados fue la desarticulación de la banda criminal "Los Taitas de Lima Norte", dedicada a la trata de personas. Durante la intervención en el distrito de Los Olivos, los efectivos capturaron a tres sujetos que portaban un revólver abastecido y cuatro cartuchos de dinamita, elementos utilizados para amedrentar a sus víctimas, según el reporte oficial.

Incautan drogas en San Juan de Miraflores

En paralelo, en el distrito de San Juan de Miraflores, la policía interceptó un vehículo sospechoso en el cruce de las avenidas Los Héroes y Miguel Iglesias. Durante el registro de la unidad, los agentes hallaron aproximadamente 4 kilos de marihuana en la maletera. El conductor fue detenido y trasladado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

Participación conjunta en operativo

El operativo estuvo liderado por el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Francisco Vargas Andonaire, junto al director de Participación Ciudadana del Mininter, Adrián Zegarra Medina, y la viceministra del Midagri, Carmen Vegas Guerrero. "Los vecinos de San Juan de Miraflores pueden sentirse protegidos por su Policía Nacional. Los operativos se han intensificado y se realizan de manera permanente", declaró un representante del Mininter.