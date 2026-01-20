Cuatro heridos deja accidente de tránsito en la avenida Brasil: choque habría sido por excesiva velocidad

Esta madrugada, cuatro personas resultaron heridas de distinta consideración en un accidente de tránsito registrado en el cruce de la avenida Brasil con el jirón Centenario, en el límite de los distritos Jesús María y Breña.

Según testigos, el auto amarillo se desplazaba a gran velocidad por la avenida Brasil, con dirección a la plaza Bolognesi, cuando impactó con el otro vehículo, de color blanco, que cruzaba la vía desde el jirón Centenario.

SEMÁFORO

Los heridos, la mayoría ocupantes del auto amarillo, fueron trasladados a una clínica cercana. Las causas del choque se investigan, aunque el conductor del auto blanco culpa del incidente al chofer del otro vehículo

“Yo estaba en el semáforo esperando que se ponga en verde. Estoy cruzando y, en eso, siento el carro amarillo. Yo pensando que iba a parar, viene en velocidad y por el costado me choca”, declaró a RPP.