Año escolar 2026: matrícula digital estará 100% disponible desde hoy 20 de enero

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el proceso de matrícula digital para solicitar vacantes de estudiantes nuevos y traslados inició este lunes 19 de enero, registrando cerca de 60 mil solicitudes en su primera jornada.

No obstante, la institución reconoció que el sistema presentó "diversas intermitencias" durante el día de ayer, las cuales serán estabilizadas para garantizar su pleno funcionamiento a partir del martes 20.

A través de un comunicado, el Minedu detalló que el proceso de reserva de vacantes considera tres etapas, el registro de la solicitud por parte de los padres de familia (que culmina el 28 de enero), la validación de la misma y la asignación de la vacante por parte del director de la institución educativa. La cartera aclaró que "las vacantes no se asignan por orden de ingreso a la plataforma ni por fecha ni hora de registro".

Advierten ante posibles estafas

El ministerio también alertó a las familias para que no sean víctimas de falsos tramitadores y reiteró que la matrícula es un trámite totalmente gratuito. Esta advertencia busca prevenir posibles estafas en torno al proceso de inscripción, que genera alta demanda al inicio del año escolar.

Fecha límite de registro

El Minedu reafirmó su compromiso de garantizar vacantes en la educación pública para todos los estudiantes que realicen el proceso dentro de los plazos establecidos. Las familias pueden acceder a la plataforma digital para completar el registro hasta la fecha límite del 28 de enero.