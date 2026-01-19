Dinamarca pide a la OTAN mayor seguridad en Groenlandia ante amenazas de Trump

Dinamarca y Groenlandia solicitaron formalmente a la OTAN establecer una misión de refuerzo de seguridad y vigilancia en Groenlandia, una isla clave del Ártico, en un contexto marcado por crecientes tensiones geopolíticas con Estados Unidos y el aumento de la presencia militar aliada en la región.

La propuesta fue presentada este lunes en Bruselas por el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, junto a la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el objetivo de definir un marco de cooperación estable que fortalezca la seguridad colectiva en el territorio ártico.

Poulsen señaló que Rutte “ha tomado en consideración” la solicitud, aunque precisó que aún no existe una respuesta definitiva ni detalles sobre un eventual despliegue, mientras la Alianza Atlántica evalúa las capacidades necesarias para enfrentar los nuevos desafíos estratégicos en el Ártico.

EJERCICIOS MILITARES EN GROENLANDIA Y AMENAZAS DE TRUMP

En paralelo, fuerzas de países aliados ya participan en Groenlandia en el ejercicio militar “Arctic Endurance”, liderado por Dinamarca y enfocado en la defensa de la isla ártica, mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con subir aranceles de hasta 25% a países europeos si no se alcanza un acuerdo sobre el futuro del territorio.