Proponen que artistas peruanos sean teloneros en conciertos internacionales

La ausencia de artistas nacionales como teloneros en conciertos internacionales como en los recientes shows de Bad Bunny en Lima, ha motivó para que en el Congreso de la República se presente un proyecto de ley para garantizar la participación de músicos peruanos en espectáculos de gran escala realizados en el país.

La iniciativa fue presentada por la congresista Sigrid Bazán, quien planteó esta propuesta luego de que los conciertos del artista puertorriqueño, realizados el sábado 17 y domingo 18 de enero en el Estadio Nacional, no incluyeran a ningún talento local como acto previo, pese a la creciente presencia de artistas internacionales en el Perú.

En los últimos años, el país se ha consolidado como escenario de grandes giras mundiales, sin embargo, la ausencia de músicos nacionales en estos eventos ha sido constante, situación que llevó a Bazán a proponer un marco legal que fomente la visibilidad del talento local.

OBLIGATORIEDAD, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, todo músico o agrupación extranjera que se presente en vivo en territorio peruano deberá contratar obligatoriamente a un solista o grupo nacional, quien contará con un espacio no menor de 30 minutos para interpretar su propio repertorio antes del show principal.

La propuesta señala que la selección del artista peruano estará a cargo de las productoras, con las que se deberá firmar un contrato de prestación de servicios, mientras que el Ministerio de Cultura será la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de la norma y emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Asimismo, el proyecto establece que, en caso de incumplimiento del contrato entre la productora y el talento nacional, el organizador del evento deberá pagar una multa equivalente al 20 % de la recaudación bruta total generada por la presentación del artista o agrupación extranjera.