Pasajeros reportan hallazgo de una serpiente en uno de los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima

Un incidente inusual se registró a bordo de un tren de la Línea 1 del Metro de Lima, cuando una pequeña serpiente fue hallada en uno de los asientos, generando alarma entre los pasajeros que se encontraban en el vagón. El hecho ocurrió durante un recorrido regular del servicio y provocó momentos de tensión y sorpresa entre los usuarios.

De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales, los pasajeros notaron inicialmente un objeto de color verde en uno de los asientos. Al acercarse, identificaron que se trataba de una serpiente de tamaño reducido, lo que dio lugar a gritos de advertencia y a que las personas se alejaran del lugar como medida de precaución.

NO HAY COMUNICADO

En las imágenes registradas se observa a varios pasajeros de pie, manteniendo distancia del animal mientras grababan la escena con sus teléfonos móviles. Algunos usuarios se preguntaban cómo el reptil habría ingresado al tren e incluso se escuchan versiones que sugieren que pudo haberse caído de alguna persona que lo transportaba. Hasta el momento, la concesionaria de la Línea 1 no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Tras el reporte, personal del Metro de Lima activó los protocolos de seguridad correspondientes, solicitando a los pasajeros no acercarse al asiento donde se encontraba el animal, con el fin de evitar incidentes mayores mientras se realizaban las acciones necesarias para controlar la situación.