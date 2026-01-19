Hija de “Melcochita” teme ser deportada de Estados Unidos por no tener documentos

La hija del reconocido cómico peruano “Melcochita”, Yessenia Villanueva, reveló el difícil panorama que enfrenta al vivir en Estados Unidos sin estatus migratorio regular, una situación que la mantiene en constante temor ante una posible deportación.
Desde hace cinco años radicada en Nueva York, Villanueva trabaja como mesera para subsistir; sin embargo, asegura que su rutina diaria está marcada por la incertidumbre y el miedo a ser intervenida por las autoridades migratorias. “La cosa aquí cada día está peor… salgo con miedo a chambear porque migraciones puede aparecer y pedirme papeles”, confesó a Trome.
La joven explicó que regularizar su situación migratoria es prácticamente inviable, ya que incluso acercarse a Migraciones podría significar exponerse a una detención. Según relató, el temor no distingue estatus y alcanza incluso a personas con ciudadanía.
POSIBLE RETORNO AL PERÚ
Ante este escenario, Yessenia Villanueva no descarta regresar al Perú si la situación no mejora en el corto plazo, priorizando su tranquilidad antes que enfrentar una deportación forzada. “Antes de que me deporten, mejor agarro mis maletas y me voy”, señaló, dejando en claro que vivir escondida y con miedo no es una opción.