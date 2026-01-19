Armonía 10: Fiscalía realiza diligencias urgentes tras ataque con explosivo a bus de agrupación

La Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo (Primer Despacho) inició diligencias urgentes por el delito de extorsión tras el ataque con un artefacto explosivo contra un bus de la agrupación musical Armonía 10.

El hecho ocurrió la madrugada de este lunes 19 de enero en los exteriores de la discoteca Monasterio, ubicada a pocas cuadras de la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo.

Dicho ataque se registró alrededor de las 2:30 a.m., cuando sujetos desconocidos colocaron un explosivo debajo de la unidad estacionada. La detonación provocó que los integrantes de la orquesta dirigida por Walther Lozada y varios asistentes del local salieran despavoridos.

Recolección de evidencias y declaraciones de testigos

El despacho fiscal dispuso que personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) recolecte evidencias en el lugar, recabe el material fílmico de las cámaras de videovigilancia de la zona y tome declaraciones a testigos.

Reciente ataque a discoteca

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas o heridas a causa del atentado. Cabe destacar que la semana pasada se reportó otra explosión en la misma discoteca Monasterio, aunque en esa oportunidad no se confirmó si se trataba de un caso de extorsión.