Temperaturas diurnas en Lima incrementarán del 19 al 25 de enero, informa Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, del lunes 19 al domingo 25 de enero, se registrará un incremento de las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana, con una probable sensación de calor incluso durante las noches.

Según el organismo, esta condición se debe a cambios en las condiciones atmosféricas, específicamente a la disminución de los vientos del sur y el ingreso de vientos del norte, lo que disipará la nubosidad.

Pronóstico en la capital y otras regiones

Durante este periodo, el cielo presentará escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, favoreciendo el aumento del calor, especialmente en zonas alejadas del litoral. En Lima oeste y centro, las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 30°C, mientras que en los distritos de Lima este y Lima norte los valores podrían alcanzar los 32°C. El Senamhi advirtió, no obstante, que hacia la tarde, noche y madrugada se incrementará la nubosidad con probabilidad de lluvias dispersas, principalmente en zonas alejadas de la costa.

Para otras regiones de la costa, el pronóstico indica temperaturas elevadas: Piura y Tumbes registrarán entre 32°C y 37°C, Lambayeque e Ica entre 30°C y 36°C, La Libertad entre 28°C y 31°C, y la región Lima y Áncash entre 28°C y 32°C. La costa sur presentará valores ligeramente menores, entre 25°C y 30°C.

Recomendaciones

La entidad precisó que mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas a nivel nacional y reiteró su compromiso de brindar información oportuna y confiable. Recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de su página web oficial y redes sociales institucionales para recibir actualizaciones.